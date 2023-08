Duitsland dichter bij een coup dan gedacht: zo wilde ‘terreurprins’ de regering omverwerpen

Uit een aanhoudingsbevel blijkt dat de ex-commando die Malsack-Winkemann in de Bondsdag uitnodigde, enorme voorraden munitie had laten aanleggen en flinke hoeveelheden touw om de gegijzelde regeringsleden mee vast te knopen.



Naast de bondskanselier zouden ook alle aanwezige ministers gekneveld moeten worden, meldt dagblad Bild op basis van anonieme bronnen binnen de muren van de Bondsdag. De ontvoerders hoopten de ontvoering live uit te zenden op de Duitse televisie.



Rechercheurs vermoeden dat ten minste zestien gewapende overvallers de bestorming van de Bondsdag hadden moeten uitvoeren. Volgens experts vonden zij inspiratie in de aanval op het Capitool in Washington, pakweg een jaar eerder. Ex-parlementariër Malsack-Winkemann had naar verluidt het rooster met plenaire zittingsweken van de Bondsdag naar de knokploeg doorgespeeld via een geheime Telegramgroep.