Duitsland investeert miljoenen in fabriek voor F-35’s aan Nederlandse grens

Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne pompt Duitsland geld in een fabriek voor militair materieel in eigen land. In Weeze, vlakbij Venray over de Duitse grens, hoopt wapenfabrikant Rheinmetall komende jaren de vliegtuigromp voor de Amerikaanse F-35-straaljagers te maken.

Pakweg anderhalf jaar nadat de Russen Oekraïne binnenvielen investeert Duitsland in een fabriek voor oorlogsuitrusting in eigen land. In deelstaat Noordrijn-Westfalen krijgt Rheinmetall de opdracht mee om vanaf 2025 de vliegtuigromp voor de F-35 te vervaardigen.

In een samenwerkingsverband trekt Rheinmetall op met de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed Martin en Northrop Grumman, eveneens een groot defensiebedrijf uit de Verenigde Staten. De drie ondernemingen hopen in totaal vierhonderd F35’s gevechtsklaar te maken in 2026. De minister-president van Noordrijn-Westfalen Hendrik Wüst (CDU) gaf dinsdag het startschot voor de bouwwerkzaamheden van de fabriek in Weeze, die ongeveer 30 kilometer van Venray neergezet wordt.

Historische ommezwaai

De fabriek kost de Duitsers 200 miljoen euro. Dat wordt gefinancierd uit een defensiepot die 100 miljard euro bedraagt en buiten de Duitse begroting is gelaten. Ruim anderhalf jaar geleden bracht bondskanselier Olaf Scholz (SPD) met de aankondiging van het extra defensiebudget een historische ommezwaai in de Bondsdag teweeg. De Zeitenwende verloopt echter minder voorspoedig dan menigeen hoopt. Duitse politici en wapenfabrikanten wijzen naar elkaar. Buurlanden zijn verbaasd over de trage gang van zaken.

Groen licht

De komst van de fabriek in Weeze hing al weken in de lucht, doordat Rheinmetall begin vorige maand een persverklaring naar buiten had gebracht. De drie deelstaten Brandenburg, Saksen en Nedersaksen grijpen naast de begeerde productieplaats, die naar schatting vierhonderd banen oplevert. Hoeveel geld Rheinmetall precies overhoudt aan de deal is niet bekendgemaakt.

Eind december gaf het Duitse parlement al groen licht voor de aankoop van 35 F35-gevechtsvliegtuigen. De vliegtuigen moeten op termijn de Panavia Tornado vervangen. Duitsland maakte bijna 10 miljard euro over aan de Verenigde Staten. Dat bedrag werd al betaald uit de defensiepot van 100 miljard. De transactie bleek een van de laatste wapenfeit van de ongelukkige minister Christine Lambrecht (SPD), die na een opeenstapeling van blunders in januari onder grote druk opstapte en werd opgevolgd door partijgenoot Boris Pistorius.