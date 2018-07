Duitsland levert Puigdemont uit aan Spanje wegens verduisteren staatsgeld

De procureur-generaal van de deelstaat heeft bepaald dat het uitleveringsverzoek dat Spanje heeft gedaan, wordt gehonoreerd. Puigdemont werd in maart gearresteerd nadat hij vanuit Denemarken de grens met Duitsland was overgestoken. De politicus was op weg naar België, waar hij sinds zijn vlucht uit Barcelona als 'politiek vervolgde' verbleef. Puigdemont wordt door Spanje gezocht omdat hij de onafhankelijkheid van deelstaat Catalonië van Spanje had uitgeroepen. Het land heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Heil gezocht in België

De ex-premier en vier van zijn voormalige ministers zochten vorig jaar hun heil in België. Naar eigen zeggen om in 'vrijheid en veiligheid' aandacht te vragen voor het geweld in Spanje. Zijn verblijf in België deed vermoeden dat hij daar asiel zou aanvragen.



België is het enige Europese land waar EU-burgers asiel kunnen aanvragen, maar Puigdemont deed dat niet. De Belgen zouden in december een knoop doorhakken over de uitlevering van Puigdemont, maar de Spaanse opperrechter trok toen het aanhoudingsbevel in, waardoor die beslissing niet meer nodig was.



Begin dit jaar vaardigde de Spaanse justitie een internationaal arrestatiebevel tegen Puigdemont uit. Hij wordt gezocht wegen een reeks strafbare feiten, die hij als regiopremier pleegde ten tijde van het illegale referendum over afscheiding van Catalonië. Zijn aanhouding in Duitsland zorgde voor grote commotie onder de Catalanen.