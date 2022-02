Duitsland overweegt te stoppen met militaire missie in Mali

Vorige week trok Denemarken zijn troepen terug uit Mali nadat het militaire bewind daar dat had geëist. Het Deense vertrek onderstreepte de problemen van de internationale contra-terreuroperatie tegen Al-Qaeda en islamitische Staat (IS), onder leiding van Frankrijk. ,,Gezien de laatste stappen van de Malinese regering, moeten we ons afvragen of onze gezamenlijke inspanningen daar succes kunnen hebben”, zegt Baerbock vandaag tegen de krant Süddeutsche Zeitung. Duitsland wil de kwestie de komende dagen op hoog niveau bij de Malinese regering aankaarten. Baerbock gaat ook overleggen met andere Europese landen, met name Frankrijk, over wat te doen.

Ook Nederland neemt nog deel aan de inmiddels wankelende missie, zij het in beperkte mate. Nederland levert tot mei luchttransportcapaciteit voor Minusma. Dat gebeurt met een C-130 Hercules-transportvliegtuig en ongeveer 90 luchtmachtmilitairen. Ook werken er 2 tot 3 militaire stafofficieren op het hoofdkwartier van Minusma in Bamako. Voorts levert Nederland maximaal 10 politieagenten en militairen voor VN-politiemissie (UNPOL) en 3 militairen in de Duitse Intelligence, Surveillance and Reconnaissance taakgroep in Gao.

Het arme land heeft behalve de dreiging van terreurgroepen veel onderliggende problemen. De bestuurlijk chaos is onderhand zo groot dat zelfs jihadisten voor sommigen mensen bijna een redelijk alternatief beginnen te worden in het noorden.

Voortzetten

De Franse regering zal de komende dagen beslissen of ze haar langdurige militaire betrokkenheid in Mali zal handhaven, zei de minister van Buitenlandse Zaken Le Drian vandaag. Hij beloofde de Franse antiterreuroperaties in de bredere Sahel-regio hoe dan ook te zullen voortzetten. Al-Qaeda en IS winnen daar steeds meer terrein. Le Drain sloot niet uit dat alle Franse troepen uit het nu door een junta geleide Mali zouden worden teruggetrokken.

Mali vecht sinds 2012 tegen een islamitische opstand in het noorden die wordt gesteun door terreurorganisaties als IS. In 2013 kwam Frankrijk tussenbeide – op verzoek van Malinese leiders – om jihadisten te stoppen die al delen van het uitgestrekte land hadden ingenomen. De operatie werd later uitgebreid naar andere landen in een poging de bredere Sahel-regio, die Tsjaad, Niger, Burkina Faso en Mauretanië omvat, te stabiliseren.

Schimmig

In juli kondigde president Emmanuel Macron de terugtrekking van Franse troepen in de Sahel-strijdmacht aan tegen begin 2022. Maandag beval de Malinese interim-regering de Franse ambassadeur het West-Afrikaanse land te verlaten en beschuldigden de militaire leiders Frankrijk ervan de stabiliteit van het land te ondermijnen. Vorige week beval Mali dus Deense soldaten die zijn ingezet in de door Frankrijk geleide militaire operatie Takuba om te vertrekken.

Mali zorgde voor veel boosheid in Europa door in zee te gaan met huurlingen van de Russische veiligheidsgroep Wagner. Deze schimmige organisatie is beschuldigd van mensenrechtenschendingen in diverse andere landen.

