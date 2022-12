Duitsland pakt 25 rechts-extremisten op die mogelijk een coup wilden plegen

‘Openbaar Ministerie ziet voorlopig af van vervolging weduwe van vermoorde Tob Cohen’

Een rechtbank in Kenia ziet voorlopig af van vervolging van de weduwe van de vermoorde Nederlandse zakenman Tob Cohen, melden Keniaanse media. De familie van Cohen stapte naar het hooggerechtshof na het eerdere besluit van het Openbaar Ministerie in Kenia om de zaak in te trekken.

6 december