Duitsland verlengt contactverbod maar deelstaten mogen scholen en horeca stapsgewijs openen

Tot nu toe gold er een contactverbod voor meer dan twee personen, gezinsleden en andere huisgenoten uitgezonderd, maar dat wordt nu verruimd. Voortaan mogen verschillende leden van twee huishoudens - gezinnen, stellen of huisgenoten - elkaar ontmoeten. Daarbij geldt nog steeds de 1,5 meterregel.

Het dragen van mondkapjes blijft verplicht in winkels en in het stads- en streekvervoer. Bewoners van bejaarden- en verpleeghuizen mogen weer bezoek ontvangen van één vaste contactpersoon. Scholen, kinderdagverblijven en horeca mogen stapsgewijs weer open. Hoe dat gebeurt, is de verantwoordelijkheid van de deelstaten zelf, zolang er maar voldoende afstand wordt gehouden en de hygiëneregels in acht worden genomen.

Bij de versoepelingen geldt wel een ‘noodrem'. Zodra er in de deelstaten binnen zeven dagen sprake is van meer dan 50 nieuwe besmettingsgevallen op 100.000 inwoners, gaan de oude beperkingen weer in.

Restaurants

De roep om heropening van de horeca was groot in Duitsland. Vooral omdat 93 procent van het personeel in Kurzarbeit zit (WW-uitkering). De maand mei is een belangrijke maand met Hemelvaart en Pinksteren als topdagen. Een aantal deelstaten waaronder Berlijn en Brandenburg maakte al bekend dat terrassen vanaf 15 mei weer opengaan.

Koffiezaken en restaurants zullen als eerste hun deuren weer openen. Wanneer de kroegen volgen is nog onduidelijk.

Toerisme

Hoewel binnenlandse reizen nog steeds afgeraden worden door Berlijn, willen deelstaten ook het nationaal toerisme weer opstarten. Mecklenburg-Voor-Pommeren laat vanaf zaterdag weer bezoekers toe. Die waren de afgelopen weken niet welkom, net als Duitsers van elders die er een vakantiewoning hebben. Dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De deelstaat in het noordoosten is een van de minst getroffen in Duitsland. Het aan Nederland grenzende Nedersaksen laat vanaf maandag weer binnenlandse toeristen toe. Sleeswijk-Holstein in het uiterste noorden doet dat vanaf medio mei.

De eveneens aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is wat voorzichtiger. Dat komt doordat het een van de zwaarst getroffen deelstaten is. Hetzelfde geldt voor Baden-Württemberg en Beieren in het zuiden.

Winkels