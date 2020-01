Duizend miljard euro voor klimaatneutrale EU

rampvlucht 752 Canada treurt om omgekomen gynaecolo­ge: ‘Shekoufeh had een heel groot hart’

20:00 Terwijl president Trudeau de onderste steen van de crash in Iran boven wil hebben, is Canada in diepe rouw om de vele doden. Onder hen opvallend veel ambitieuze Iraanse vrouwen die overzee hard aan de weg timmerden, zoals dokter Shekoufeh Choupannejad.