Duizenden Australiërs demonstreren tegen geweld tegen vrouwen

Aanleiding voor de demonstraties zijn recente beschuldigingen over een onveilige werkcultuur voor vrouwen in het Australische parlement. Brittany Higgins, een voormalig politiek adviseur van de Liberal Party, vertelde vorige maand dat ze in 2019 door een mannelijke collega is verkracht in het parlementsgebouw, toen ze aan het werk was voor de toenmalig minister van Defensie Linda Reynolds. Drie andere vrouwen hebben sindsdien ook laten weten door dezelfde man te zijn mishandeld.