Duizenden Irakezen herdenken door VS gedode Iraanse generaal

De VS heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met een drone-aanval in Bagdad onder meer generaal Qassem Soleimani uit de weg geruimd. Soliemani gold als rechterhand van de machtigste man van Iran, geestelijk leider Ali Khamenei. De generaal stond aan het hoofd van de gevreesde Al Quds-brigade van de Revolutionaire Garde. In Iran geniet hij de status van oorlogsheld door zijn betrokkenheid bij buitenlandse acties in Irak en Syrië, onder meer tegen IS. Amerika zag hem als het brein achter talloze aanslagen tegen Amerikanen in de regio en als meesterbrein van de Iraanse inmenging van conflicten in de regio.



Irak en Iran beschuldigen de Verenigde Staten ervan met de luchtaanval een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten te ontketenen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt met de aanval juist rust in de regio te willen afdwingen.