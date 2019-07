Duizenden kunstwerken uit Franse overheidsgebouwen ‘verdwenen’

Voorzitter Vlaams parlement moet rijbewijs inleveren na ongeluk én positieve blaastest

16:33 Het rijbewijs van Kris Van Dijck - de kersverse voorzitter van het Vlaams parlement - is 6 uur ingetrokken geweest na een ongeval met blikschade. De politicus, lid van de N-VA, legde daarna een positieve ademtest af. Hij was op de terugweg naar huis na een cafébezoek. ,,Ik schaam me enorm”, zegt Van Dijck. ,,Dit had nooit mogen gebeuren.”