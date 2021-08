Duizenden mensen geëvacueerd en campings ontruimd in Zuid-Frankrijk: ‘Brand nog steeds niet onder controle’

UpdateIn Frankrijk zijn duizenden mensen preventief geëvacueerd en campings ontruimd vanwege grote bosbranden. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is daarbij een gebied van vijfduizend hectare geraakt. In de Var-regio in het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet om de brand te bestrijden. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin wordt alles op alles gezet om de bevolking in het gebied te beschermen.

Meerdere blusvliegtuigen worden ingezet om het vuur, dat maandag aan het eind van de middag ontstond, onder controle te krijgen. De vlammen grijpen snel om zich heen door de droogte in het gebied en de harde wind. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is al vijfduizend hectare bos afgebrand. Dit komt neer op zo’n tienduizend voetbalvelden. Er zijn volgens Le Monde duizenden bewoners preventief geëvacueerd. Er zijn ongeveer 1200 mensen ondergebracht in gymzalen en hogescholen.

Quote Onze favoriete vakantie­plek staat in brand Mathil Sanders

Het gebied is ook een bekende vakantiebestemming voor veel Nederlanders. ,,Onze favoriete vakantieplek staat in brand’’, betreurt de Nederlandse Mathil Sanders op twitter over de branden in de regio Gassin, Grimaud en La Croix-Valmer.

,,Duizenden mensen zijn preventief geëvacueerd, maar er zijn geen slachtoffers. Ongeveer 750 brandweerlieden vechten tegen deze brand, die nog steeds zeer actief is”, aldus een woordvoerder van de brandweer van Var, commandant Delphine Vienco in de Franse krant. Er zijn ook negen blusvliegtuigen, meerdere helikopters en legervliegtuigen ingezet bij het blussen.

,,De brand is op dit moment nog steeds niet onder controle”, verklaart een woordvoerder van de brandweer. De brandweer vreest dat de ramp in de loop van de dag zal toenemen door de hoge temperaturen en de mistral. Deze wind waait in Zuid-Frankrijk in noordwestelijke richting, naar de Middellandse Zee. ,,De vlammen vorderen met vier kilometer per uur terwijl het normaal gesproken één kilometer per uur is”, verklaart de brandweer.

Het vuur ontstond nabij het dorp Gonfaron, circa 50 kilometer van de bekende toeristenstad Saint-Tropez, en verplaatste zich daarna snel naar La Garde-Freinet, Grimaud en vervolgens naar La Môle. Zes wegen in de regio zijn vanwege de bosbranden tijdelijk afgesloten. De blusomstandigheden zijn ‘zeer ongunstig’, laat minister Gérald Darmanin weten. Hij zal de getroffen regio, gelegen tussen de steden Marseille en Nice, dinsdag bezoeken.

De helft van het natuurgebied Plaine des Maures is verwoest. Dat is volgens Concha Agero, adjunct-directeur van het Franse Biodiversiteitsbureau ‘een ramp’, omdat dit een van de laatste plekken is waar een bijzondere schildpaddensoort huist, zo laat hij in Franse media weten. Agero hoopt dat deze dieren zich ondergronds hebben kunnen begraven om zichzelf te beschermen.

Veel landen rond de Middellandse Zee kampen op het moment met bosbranden. In Spanje en Griekenland zijn al groepen mensen geëvacueerd vanwege het daar oprukkende vuur. En Israël vroeg maandag hulp van onder meer Frankrijk, Griekenland en Italië bij de bestrijding van grote bosbranden nabij Jeruzalem. In Spanje is een gebied van zo'n 24.000 voetbalvelden verwoest en in Israël een terrein van circa vierduizend voetbalvelden.

