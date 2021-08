Duizenden mensen geëvacueerd en campings ontruimd in Zuid-Frankrijk: ‘Dit was echt heel heftig’

De Tilburger Thijs de Groof en zijn gezin waren gisteravond minder gelukkig. Ze moesten worden geëvacueerd: ,,Dat was echt heel heftig’’, zegt hij. Thijs genoot van zijn twee weken vakantie op een camping in Cavalaire-sur-mer, vlakbij Saint-Tropez, toen er plotse ‘rare wolken’ overtrokken. ,,Ze hadden een zandkleur. Op een gegeven moment werd het pikdonker, omdat de zon werd afgeblokt. Het bleken aswolken van de bosbrand die verderop woedde.”



Zo’n tien kilometer van de camping af stond een groot deel bos in brand. Omdat er harde wind stond, kwam het vuur met een gemiddelde van vier kilometer per uur richting de camping. ,,We werden gewaarschuwd door de campingleiding dat we gauw moesten pakken wat we nodig hadden en onze auto in moesten stappen richting het dorp. Daar werden we met een paar honderd man opgevangen in een dorpszaaltje, op elkaar geplakt op stoeltjes.”



De familie De Groof moest overnachten in de dorpszaal. ,,We kregen water en hebben geprobeerd om bedden te maken van de stoeltjes. Uiteindelijk hebben we op de grond geslapen.” Volgens de Tilburger werden de geëvacueerde vakantiegangers niet goed op de hoogte gehouden van de situatie. ,,Er was wat dat betreft geen informatie over de ontwikkelingen van de bosbrand. We zijn tot vanochtend vroeg in de dorpszaal geweest, maar inmiddels zijn we weer op de camping.”