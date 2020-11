Duizenden mensen op de vlucht na vulkaanuitbarsting in Oost-Indonesië

110 mensen 'meedogen­loos gedood’ door strijders Boko Haram

29 november Strijders van Boko Haram hebben zaterdag in het noordoosten van Nigeria zeker 110 mensen gedood tijdens een aanval op een dorp en op arbeiders in een rijstveld. Dat heeft een humanitair coördinator van de Verenigde Naties (VN) in het land zondag bekendgemaakt.