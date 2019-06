‘Duizenden Noord-Koreaanse vrouwen in China verkocht als cyberseksslaaf’

Duizenden Noord-Koreaanse vrouwen en meisjes die de ellende in hun land proberen te ontvluchten, komen door toedoen van mensenhandelaren terecht in de Chinese seksindustrie. Dat meldt de Britse stichting Korea Future Initiative op basis van uitgebreid onderzoek.

Sommige slachtoffers zijn meisjes van pas negen jaar oud. Ze worden verhandeld als slaven in bordelen, verkocht als bruidjes of worden gedwongen om seksuele handelingen te verrichten voor de webcam.

Er zijn geen officiële cijfers van hoeveel mensen jaarlijks het communistische land ontvluchten, waar zo'n 25 miljoen mensen wonen. Zuid-Korea zegt dat zij 32.000 vluchtelingen hebben opgevangen sinds 1998. Vorig jaar telden ze er 1137, waarvan 85 procent vrouw. Ook naar China, eveneens een buurland, weten mensen te ontsnappen.

,,Het is veel makkelijker voor vrouwen om te vluchten, omdat ze meestal geen baan hebben in een fabriek of een staatsbedrijf, waar hun afwezigheid direct gerapporteerd zou worden”, zegt Yeo Sang Yoon, van het Database Centre for North Korean Human Rights, tegen CNN. ,,Ze zijn verantwoordelijk voor het huishouden en kunnen ongezien wegglippen.”

Cyberseks

De vrouwen betalen mensensmokkelaars meestal zo'n 500 tot 1000 dollar om hen veilig de grens met China over te brengen. Ze krijgen te horen dat er bijvoorbeeld werk voor hen is in een restaurant, maar eenmaal op Chinees grondgebied blijkt daar niets van waar. Zo werd Lee Yumi, samen met acht andere jonge vrouwen, verkocht voor enkele duizenden dollars aan een eigenaar van een cyberseks chatroom. ,,Ik was zo ontdaan toen ik het ontdekte en vroeg of ik weg kon, maar de baas zei dat hij veel geld voor me had betaald dus dat ik bij hem in het krijt stond”, vertelt ze aan CNN. Zeven jaar lang werd zij opgesloten.

Ze moest alles doen voor de webcam wat de klanten van de chatroom haar vroegen te doen. Ontsnappen was geen optie, vertelt ze. Ze zat vast in een appartementje met nog twee vrouwen en werden in de gaten gehouden door een man die in de woonkamer sliep. De voordeur zat altijd op slot. Eens in de zes maanden nam de man hen mee voor een wandeling in het park. ,,Ik heb wel duizend keer gedacht aan de dood, maar zelfmoord kón niet eens omdat ik altijd in de gaten werd gehouden.”

Vrijheid

Uiteindelijk kon Lee vorig jaar ontsnappen met de hulp van een van haar klanten, een Zuid-Koreaan die aan haar accent hoorde dat ze een Noord-Koreaanse was. Hij schakelde een pastoor in die een vluchtroute bedacht. Lee belandde in Zuid-Korea en wordt daar nu opgevangen. Van die vrijheid had ze nooit durven dromen.