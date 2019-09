Duizenden Russen de straat op voor vrijlating gevangenen

Ruim twintigduizend demonstranten zijn vandaag in de Russische hoofdstad Moskou de straat opgegaan om te betogen voor de vrijlating van wat zijn noemen ‘politieke gevangen’. Het ging vooral om de mensen die werden gearresteerd tijdens de straatprotesten in juli en augustus.

Op de Sacharov-allee waar opnieuw duizenden te hoop lopen, staat Aleksandr Kostjoechin (61), van boven slechts gekleed in een T-shirt met daarop de tekst: ‘Ontslag voor Poetin 14-7-2019’. Die datum is alvast verlopen. En zijn schaarse kleding is ook al geen weelde op deze regenachtige herfstdag. Maar Kostjoechin is een doorgewinterde demonstrant.

Sterker nog, hij trekt het hele land door om te betogen tegen het huidige Russische regime, van Vladivostok tot Archangelsk. En dat al negen jaar lang. ,,Ik weet waarover ik praat, ik ben zelf politiek gevangene geweest.’’ Ook afgelopen zomer werd hij opgepakt en kreeg hij een geldstraf van 15.000 roebel (ruim 200 euro) opgelegd.

,,Deze macht probeert de mensen te intimideren. Ze pakken de gewone man aan, niet de oppositieleiders’’, stelt Kostjoechin. Hij voegt er resoluut aan toe: ,,Maar we laten ons niet meer bang maken.’’

Volledig scherm Demonstrant Aleksandr Kostjoechin © Joost Bosman

In de zomer demonstreerden tienduizenden Russen voor eerlijke lokale verkiezingen op 8 september. De oproerpolitie trad hard op en arresteerde in totaal meer dan 2.500 betogers.

Sindsdien zitten nog nog dertien mensen vast. Zeven van hen zijn al veroordeeld voor verstoring van de rechtsorde, het gooien van een plastic flesje water of vuilnisbak naar de oproerpolitie, of het bedreigen van de kinderen van diezelfde agenten via internet. De straffen lopen uiteen van twee tot vijf jaar strafkamp.

Strafkamp

De meest in het oog lopende zaak was die tegen acteur Pavel Oestinov. De rechter legde hem 3,5 jaar strafkamp op voor mishandeling van een ME’er. De acteur zou de man een arm uit de kom hebben gedraaid en tijdens zijn afvoer mede-demonstranten nog geïnstrueerd hebben.

Volgens Oestinov zelf stond hij slechts bij een metrostation te bellen en wist hij niet eens dat er een protestactie gaande was. Een filmpje op YouTube, dat onomstotelijk aantoont dat hij geen agent aanraakt, wilde de rechter niet eens bekijken.

Volledig scherm © REUTERS

Het was het begin van een ongekende golf van solidariteit. Niet alleen mede-acteurs, schrijvers, politici en journalisten klommen in de pen om hun solidariteit te betuigen met Oestinov en de andere arrestanten. Zelfs de Russisch orthodoxe kerk - normaal gesproken hondstrouw aan de autoriteiten - keerde zich in een open brief tegen de in haar ogen disproportionele straffen die de rechter uitdeelde.

Ontslag

Het had al één succes: de zaak van Oestinov wordt - met inbegrip van het filmpje - vandaag opnieuw bekeken. Hij komt er mogelijk zonder veel kleerscheuren vanaf. Een veeg teken was dat de openbaar aanklager in zijn zaak afgelopen week ontslag nam.

Maar volgens oppositieleider Aleksej Navalnyj is het allemaal nog lang niet genoeg. ,,Verschillende mensen zijn vrijgelaten, maar er zitten er nog veel meer’’, briest Navalny aan de Sacharov-allee ten overstaan van de menigte. ,,Waarom lieten ze gearresteerden gaan? Omdat ze een geweten hebben? Omdat ze zich schamen? Omdat ze kinderen hebben? Ze laten los, omdat ze bang zijn voor hun populariteitscijfers!’’

Volledig scherm Kostja Fesenko © Joost Bosman

Kostja Fesenko (30) staat een beetje achteraan en houdt voortdurend een papier boven zijn hoofd met daarop een wat cryptische tekst: ‘Di Caprio belde me: hij staat zijn Oscar af aan de agenten van de oproerpolitie’. ,,Die agenten spelen een rol’’, legt Fesenko uit. ,,Een rol die ik niet kan begrijpen.’’

Toch vindt hij het zinvol vandaag hier te zijn. ,,Onder maatschappelijke druk zijn er al een paar arrestanten vrijgelaten. Rusland krijgt een mooie toekomst, hoop ik. Ik ben optimist.’’