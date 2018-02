Duizenden Russen herdenken vermoorde oppositieleider Nemtsov

In de mars liepen prominente leden van de oppositie als Ksenia Sobtsjak, Grigori Javslinkski en Alexej Navalni mee. Volgens de politie waren in Moskou circa 4500 mensen op de been. Getuigen repten van 15.000 betogers.



De Tsjetsjeense ex-militair Zaur Dadajev werd vorig jaar juli tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op de 55-jarige Nemtsov. De vier metgezellen van Dadajev werden veroordeeld tot straffen die varieerden van elf tot negentien jaar opsluiting in de gevangenis. De familie van Nemtsov is ervan overtuigd dat de vijf niet de echte daders zijn, maar slechts pionnen van het werkelijke brein achter de aanslag: de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov.



Nemtsov werd in de nacht van 27 februari 2015 met vier schoten om het leven gebracht nabij het Kremlin. Hij liep over een brug, toen vanuit een auto de fatale kogels werden gelost. Dadaev werd al snel aangewezen als de man die de schoten afvuurde. Tegen hem werd levenslang geëist.



De moord op Nemtsov, een felle criticaster van de Russische president Vladimir Poetin, veroorzaakte internationaal grote verontwaardiging. In Rusland werden enkele protesttochten tegen Poetin gehouden. Nemtsov was vicepremier van Rusland in 1997 en 1998, toen Boris Jeltsin nog de leider van het land was.