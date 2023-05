Duurste juwelenschat heeft nazigeur: veilinggeld gaat naar oorlogsprojecten

Het was de duurste juwelencollectie die ooit onder de hamer ging bij het befaamde veilinghuis Christie’s. Maar nu blijkt er een lelijke nazigeur aan te zitten. Want de collectie blijkt grotendeels opgebouwd uit bezittingen van Joodse ondernemers die zijn afgepakt in nazi-Duitsland.

De miljoenenveiling van de Oostenrijkse miljardair Heidi Horten had een feestje moeten worden. Een anonieme koper legde afgelopen weekeinde omgerekend 180 miljoen euro neer voor de omvangrijke sieradencollectie van de vorig jaar overleden vrouw van de Duitse warenhuiskoning Helmut Horten.

Door dit monsterbedrag sneuvelde het record van Elizabeth Taylor; de collectie van de Britse Oscar-winnares bracht twaalf jaar geleden 106 miljoen euro op.

‘Een van de grootste juwelencollecties ooit’

Voordat de spullen van Horten onder de hamer gingen sprak veilinghuis Christie’s van ‘een van de grootste juwelencollecties ooit’. De absolute kroonjuwelen uit de Horten-collectie zijn een robijnen ring die de Weense miljardair in 2015 voor omgerekend 27,5 miljoen kocht en een diamanten halsketting ter waarde van 13,8 miljoen euro.

Voor haar dood had Horten in haar testament laten opnemen dat de opbrengsten van de veiling zouden gaan naar een fonkelnieuw museum met hedendaagse kunst in haar geboortestad Wenen, en naar medisch onderzoek en stichtingen voor het welzijn van kinderen. Zelf had ze geen kinderen.

Maar al voorafgaand aan de veiling, die uitgesmeerd werd over twee dagen in een vijfsterrenhotel in Genève en online eerder van start ging, ontstond er grote ophef over de herkomst van de collectie. Het Joodse Simon Wiesenthal Center, een vanuit Los Angeles opererende mensenrechtenorganisatie, eiste dat de veiling zou worden afgeblazen.

De organisatie beschuldigde Hortens man – de 32 jaar oudere Helmut, die al in 1987 was gestorven – ervan dat hij ‘een deel van zijn winsten te danken had aan de arisering van Joodse winkels in nazi-Duitsland’. Helmut Horten verdiende na de oorlog een kapitaal met zijn gelijknamige warenhuis.

Aanvankelijk leek Christie’s te willen zwijgen over het gevoelige deel van de geschiedenis, totdat er meer protesten de kop opstaken. Naast het Simon Wiesenthal Center sprak ook het Londense Holocaust Educational Trust zich met afschuw uit tegen de veiling.

Ruim geprofiteerd van verschrikkingen

Heidi Horten bleek bovendien op de hoogte van het naziverleden van haar man. Voordat ze stierf liet ze een vooraanstaande Duitse historicus onderzoek doen naar de bedrijfspraktijken van Helmut tijdens het naziregime, een erkende methode die meer Duitse miljardairs toepassen om een streep te zetten onder het naziverleden van hun voorouders.

De historicus concludeerde dat Horten ruim had geprofiteerd van de verschrikkingen onder het regime. Toch hield Heidi haar kaken stijf op elkaar. In de online verkoopcatalogus verklaart Christie’s nu, aldus de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung, dat een ‘aanzienlijk deel’ van de opbrengst van de veiling zal gaan naar onderzoek naar de Holocaust en onderwijsprojecten die verband houden met de genocide op de Joden.

De in Wenen geboren miljardairsvrouw overleed vorig jaar op 81-jarige leeftijd in haar villa aan de Wörthersee in het zuiden van Oostenrijk.