Echte kogels gevonden op filmset 'Rust’: geen laatste check van wapen Alec Baldwin

Volgens de politie bestaat de verzameling gevonden munitie uit dummy's, losse flodders, kogels en drie vuurwapens. Dat zei zij vandaag op een persconferentie waarin een update werd gegeven over het onderzoek rond het schietincident vorige week op de set van de western. Daarbij schoot acteur Alec Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins per ongeluk dood. Het wapen is veiliggesteld, net als de huls van de kogel.

Te vroeg voor aanklachten

De politie weet inmiddels dat het pistool waarmee het dodelijke schot werd gelost vlak daarvoor door drie personen is aangeraakt. Het gaat om de assistent-regisseur, de wapenmeester en Baldwin. ,,Alle drie de personen hebben meegewerkt aan het onderzoek en verklaringen afgelegd”, aldus de politie. Er zijn geen arrestaties verricht tot op heden. De autoriteiten vinden het nog te vroeg om in te gaan op eventuele aanklachten.

Wapen niet gecheckt

Opvallend is dat opnameleider Dave Halls tegenover de onderzoekers heeft verklaard dat hij het wapen niet heeft gecontroleerd voordat dit overhandigd werd aan Baldwin. Hannah Gutierrez, de verantwoordelijke op de set voor de wapens, vertelde de onderzoekers dat zij de wapens had gecheckt, maar geen echte kogels heeft gezien. Zij geeft aan alles te hebben gedaan om de veiligheid te garanderen.

Eerder dit jaar botste Gutierrez nog met acteur Nicolas Cage op de filmset van ‘The Old Way’. Zij vuurde destijds twee keer in drie dagen zonder waarschuwing een wapen af in de buurt van de cast en crew. Volgens de politie heeft de filmindustrie ‘een goede staat van dienst op het gebied van veiligheid’, maar lijkt in deze zaak ‘sprake van een mate van zelfgenoegzaamheid’ aan de kant van de makers.