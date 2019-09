Echtgenoot Sarah Palin vraagt echtscheiding aan

Laatste vier opvarenden van omgeslagen vracht­schip na 35 uur eindelijk gered

0:20 Reddingswerkers hebben voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia de laatste vier Zuid-Koreaanse opvarenden gered die nog vastzaten in een omgeslagen vrachtschip. De vierde persoon zat het langste vast, in een ruimte die lastig te bereiken was, zo meldt de kustwacht.