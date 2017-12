Echtpaar tientallen keren gebeten bij aanval door pitbulls: vrouw overlijdt

Als de 66-jarige Lorainne in hun woonplaats Arjay, in Kentucky, door de twee pitbulls wordt aangevallen, spoedt John zich naar buiten. Hij probeert de doorgedraaide dieren van zijn vrouw af te slaan, maar de honden vallen ook hem aan. Uiteindelijk weet Saylor zich los te rukken en een vuurwapen te grijpen. Hij schiet een van de dieren dood en verwondt de ander. Tegen de tijd dat John zijn vrouw weer bereikt, ligt Lorainne dood op het terras. ,,Ze woog amper 50 kilo en was zwak’’, vertelt hij tegen WYMT News . ,,Ik zag haar ontzielde lichaam op het terras liggen en riep: Oh god, nee! Alsjeblieft nee!’’ John checkt de hartslag van Lorainne nog, maar weet eigenlijk al dat ze niet meer leeft.

Moeilijk te bevatten

Johns broer James, die naast het echtpaar woont, is op het geblaf afgekomen en probeerde de dieren nog te verjagen. ,,Ik had de honden wel eerder gezien, maar nooit gedacht dat ze zo gevaarlijk waren’’, zegt hij. ,,Ze hadden mijn broer te pakken en kauwden op zijn arm.’’ James kan maar moeilijk bevatten wat er met zijn broer en schoonzus is gebeurd.



Het echtpaar, dat ruim 38 jaar getrouwd was, liep bij de aanval bijtwonden in armen, hoofd en nek op. Elk ruim twintig. John, net ontslagen uit het ziekenhuis, kijkt verslagen terug op de tragische dood van zijn echtgenote. ,,Het was een liefdevolle vrouw’’, zegt de weduwnaar ,,Ik denk terug aan de laatste keer dat ik haar voorhoofd kuste en ‘ik hou van je’ tegen haar zei.’’



Saylor kon niet vermoeden dat het de laatste keer zou zijn en wil dat de eigenaar van de honden wordt bestraft. De 42-jarige buurman, Johnny Dale Lankford, zat reeds in hechtenis wegens huiselijk geweld toen de politie hem arresteerde voor de dodelijke aanval. De politie heeft de tweede hond afgemaakt, toen het dier terugkeerde naar huis.