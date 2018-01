Echtpaar VS opgepakt wegens mishandeling en verwaarlozing 13 kinderen

Update Zeven mensen levend onder ingestort gebouw Antwerpen uit gehaald

1:55 Een gebouw aan de Paardenmarkt in Antwerpen is na een ontploffing volledig ingestort. Laat op de avond konden zeven mensen die nog onder het puin lagen door de brandweer worden bevrijd. De politie meldt dat er sprake is van 14 gewonden, van wie 5 ernstig en één kritiek.