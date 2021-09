Ecuador stuurt 400 agenten gevangenis in om bloedigste gevechten ooit neer te slaan

De hevige gevechten tussen rivaliserende bendes in de Litoral Penitentiary begonnen afgelopen dinsdag toen bendeleden via een tunnel van de ene vleugel van het gebouw in een andere vleugel terechtkwamen. Daar vielen ze leden van de rivaliserende bende aan. Zeker zes gedetineerden werden onthoofd, anderen neergeschoten en weer anderen kwamen door granaten om het leven.

Lees ook Meer dan 100 gedetineerden gedood tijdens bloedige gevangenisoproer in Ecuador

Nog diezelfde dag gingen agenten de onrustige gevangenis in om hem ruimte voor ruimte uit te kammen. Een dag na het begin van de rellen meldden autoriteiten dat de situatie in de gevangenis onder controle was. Toen toch weer schoten en ontploffingen werden gehoord - sommige gevangenen hebben de beschikking over vuurwapens - werd het leger gestuurd om de gevangenis te omsingelen. Daarna werden vierhonderd agenten geïnstrueerd en de gevangenis in het zuidwesten van het land ingestuurd om de orde te herstellen.

‘Zo'n vierhonderd agenten voeren een interventie en zoekactie uit in de gevangenis om de controle terug te krijgen en de veiligheid te garanderen', twitterde de nationale politie van het Zuid-Amerikaanse land afgelopen nacht (rond 08.00 uur Nederlandse tijd). Op de meegestuurde foto's en video's zijn honderden agenten te zien. Later meldde de politie dat bij de zoekactie in de gevangenis zeker drie explosieven zijn ontdekt.

Lees door onder de tweets en foto.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Agenten doen minutieus onderzoek in de onrustige gevangenis. Er werden al drie explosieven ontdekt. © AFP

Bloedigste incident ooit

In totaal kwamen al minstens 116 mensen om het leven door de bendeoorlog in de gevangenis en raakten zeker tachtig anderen gewond. Het is daarmee het bloedigste incident ooit in een Ecuadoraanse gevangenis. Dit jaar waren er wel al andere gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes in de overbelaste en onderbezette gevangenissen van het land. Tot nu toe zijn in 2021 bij de gevechten in de gevangenissen in Ecuador al meer dan 170 doden gevallen.

Vermoed wordt dat de gevechten dit keer gaan tussen bendes die banden hebben met de Mexicaanse Sinaloa- en Jalisco-drugskartels. De Ecuadoraanse president Guillermo Lasso zei gisteren al meer geld te willen stoppen in het verbeteren van de beveiliging in gevangenissen, onder meer door meer mankracht vrij te maken.

Volledig scherm Agenten verschaffen zich toegang tot een cel van de gevangenis in Guayaquil. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: