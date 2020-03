Een derde van de Amerikanen moet binnenblijven om coronavirus

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te vertragen, hebben de Amerikaanse staten Ohio en Louisiana nu ook een uitgaansverbod ingesteld. Daardoor zijn ongeveer 100 miljoen Amerikanen, bijna een op de drie inwoners van het land, in verschillende staten gehouden aan uitgaansbeperkingen. De staten Californië, New York, New Jersey, Connecticut en Illinois hadden eerder al uitgebreide uitgaansbeperkingen opgelegd.

,,We zijn in oorlog’’, zei gouverneur Mike DeWine van Ohio zondag op Twitter. ,,In oorlogstijd moeten we offers brengen’’, verklaarde hij. Het decreet ‘thuis blijven’ treedt maandagavond in werking en geldt in eerste instantie tot 6 april. De gouverneur zei dat alleen belangrijke diensten zoals supermarkten en de gezondheidssector zijn uitgesloten. In Ohio waren tot zondag 350 bevestigde coronagevallen.

De gouverneur van Louisiana, John Bel Edwards, zei dat het opleggen van een uitgaansverbod maandagavond noodzakelijk is om de volksgezondheid te beschermen. In die staat waren op zondag meer dan 800 bevestigde besmettingen.



De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft tot dusver een landelijke 'lockdown' afgehouden. In de VS zijn zeker 400 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus, meer dan 33.000 inwoners zijn besmet.

Democraten blokkeren steunpakket

De Democraten in de Amerikaanse Senaat hebben zondag een pakket aan steunmaatregelen tegen de economische klap van het nieuwe coronavirus tegengehouden. Het steunpakket, dat goed is voor 1 biljoen dollar, moet bedrijven in de VS die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen en werklozen helpen.