Eén dode en drie gewonden bij schietpartij in synagoge San Diego

UpdateBij een schietpartij in een synagoge in Poway ten noorden van San Diego zijn vandaag één dode en drie gewonden gevallen. Een vrouw bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden.

De man sloeg na de schietpartij in een auto op de vlucht waarna hij het alarmnummer belde. Hij kon korte tijd later door de politie worden aangehouden waarna hij zich zonder tegenstand overgaf. Het wapen lag op de voorstoel. Volgens sheriff William Gore is er nog niks bekend over een mogelijk motief.

De slachtoffers, die een viering van het joods paasfeest bijwoonden, werden volgens Amerikaanse media naar het Palomar Medical Center gebracht. Het ziekenhuis wilde niets zeggen over de aard van hun verwondingen.

De burgemeester van Poway deed dat wel. ,,We hadden vier slachtoffers met schotwonden en een van hen is helaas overleden,” vertelde Steve Vaus aan MSNBC Television. Hij voegde eraan toe dat de rabbijn gewond was geraakt aan zijn hand en dat de andere gewonden niet in levensgevaar verkeren.

De burgervader verklaarde tegenover de nieuwszender CNN dat de synagoge als doelwit was gekozen door “iemand met haat in het hart tegenover de joodse gemeenschap”. Voor haat is volgens Vaus geen plaats in welke gemeenschap dan ook en al helemaal niet in Poway. ,,We zullen elkaar omarmen en ons door deze tragedie slaan als de familie die we altijd zijn geweest en altijd zullen blijven’’, schreef hij op Twitter.

Meer slachtoffers voorkomen

Van mensen die op de plaats van de schietpartij aanwezig waren vernam Vaus dat de schutter weerwerk kreeg van mensen van de joodse gemeenschap en dat die op dappere wijze wisten te voorkomen dat er meer slachtoffers vielen.

Volgens nieuwszender KGTV zou een getuige zes of zeven schoten gehoord hebben, gevolgd door gegil. Daarna zouden nog meer schoten weerklonken hebben. Volgens de getuige zou de rabbi geprobeerd hebben om de schutter en zijn gemeenschap te kalmeren, ook nadat hij getroffen was.

Donald Trump heeft zijn medeleven uitgesproken voor de slachtoffers en nabestaanden. Volgens de Amerikaanse president lijkt het erop dat het om een haatincident gaat.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Pittsburgh

Vorig jaar oktober opende een rechts-radicaal het vuur in een synagoge in Pittsburgh. Elf bezoekers kwamen om het leven. Dader Robert Bowers (46) riep antisemitische leuzen als: ,,Alle Joden moeten dood.’’ Hij kroop volgens Amerikaanse media op zijn knieën naar buiten, raakte gewond en gaf zich over. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak toen van de ernstigste antisemitische misdrijf in de geschiedenis van de VS.

Bowers wordt vervolgd voor 44 strafbare feiten waaronder haatmisdaden en vuurwapendelicten. ,,De daden van Robert Bowers vertegenwoordigen het ergste van de mensheid’’, zei openbaar aanklager Scott Brady.

Onschuldig

De veertiger pleitte eind vorig jaar voor de rechter onschuldig. Bowers, die via sociale media antisemitische teksten verspreidde, drong volgens de autoriteiten het joodse gebedshuis binnen en probeerde zoveel mogelijk aanwezigen dood te schieten.