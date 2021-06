Eén dode en zeker 51 vermisten na flatramp Miami: ‘Alsof er een bom is ingeslagen’

videoBij de ramp met het ingestorte appartementencomplex in Miami is zeker één persoon om het leven gekomen. Tien mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en zeker 51 worden nog vermist. De autoriteiten verwachten dat het dodental oploopt. De hoop op meer overlevenden is klein. ‘Het gebouw is zo plat als een pannenkoek.’

Het twaalf verdiepingen hoge appartementencomplex Champlain Towers South ligt aan het strand ten noorden van Miami. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de vleugel aan de zeekant ineens instort. Zeker 70 van de 130 appartementen zijn verwoest. Een bewoonster, die op dat moment niet thuis was, toonde beelden van een camera in haar appartement. Daarop is te zien hoe de muren beginnen te trillen en opeens puin naar beneden komt.

Volledig scherm Vanuit de lucht is te zien hoe een complete vleugel van het complex is weggevaagd. © Getty Images

9/11

Bewoners van omliggende gebouwen werden wakker van het alarm dat afging en sirenes. ,,Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel ambulances en politie tegelijk gezien. Het leek letterlijk 9/11'’, zei Manuel Ruiz tegen nieuwszender CNN. ,,Aan de achterkant is het gebouw volledig weggevaagd.’’

Fiorella Terenza, die in het naastgelegen gebouw woont, hoorde een harde knal, alsof het onweerde. Maar er volgde geen bliksem, vertelde ze tegen CNN. ,,Dit gerommel was heel anders, heel vreemd. En er klopte iets niet aan dit geluid. Het was te sterk, te gewelddadig. Het voelde bijna als een schokgolf die uit het volgende gebouw kwam.‘’

Nicholas Balboa liet op het moment van de ramp zijn hond uit. Opeens voelde hij de grond onder zijn voeten schudden. Hij zag enorme stofwolken, vertelde hij op CNN. Hij liep naar de achterkant van het gebouw. ,,Het was griezelig stil, als in een horrorfilm.‘’

Balboa hoorde iemand schreeuwen. Toen hij op het geluid afging, zag hij kleine vingers bewegen onder een berg van betonstukken en verwrongen metaal. ,,De jongen zei: kun je mijn hand zien? Hij stak zijn hand omhoog door het puin heen. Ik zag zijn hand en vingers bewegen.’’

Matras

Balboa waarschuwde reddingswerkers. Die haalden de jongen uit het puin. Hij lag onder een matras en bedframe. ,,Waarschijnlijk lag hij te slapen’’, zegt Balboa. ,,Ik kan me alleen maar voorstellen hoeveel mensen in hun appartementen waren, slapend of tv kijkend of wat dan ook. Zonder dat ze het wisten stond het gebouw op het punt te breken.”

Volledig scherm Reddingswerkers zoeken met speurhonden naar overlevenden. © AP

Honderden hulpverleners uit de wijde omtrek zijn uitgerukt om te helpen zoeken. Ook speurhonden worden ingezet. Tien mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Bij het deel van het gebouw dat nog wel overeind staat, haalde de brandweer met ladders tientallen bewoners van de balkons.

Burgemeester Charles Burkett van de getroffen gemeente Surfside verwacht niet dat er nog overlevenden worden gevonden. Hij waarschuwt dat het dodental nog verder zal stijgen. ,,Dit is een verschrikkelijke ramp. In de Verenigde Staten storten gebouwen niet zomaar in.’’

Het is nog onbekend hoeveel mensen er in het gebouw waren. Het ging om grote, dure appartementen waarvan er ook een aantal te koop stond. Volgens de beheerder van het complex waren er op het moment van de ramp veel mensen thuis.

Het complex is in 1981 gebouwd. Hoe het kon instorten, is een raadsel. Er waren wel werkzaamheden aan het dak, maar of dat een rol heeft gespeeld is niet bekend.

,,Ik kan het niet omschrijven’’, zegt Burkett. ,,Het is alsof er een bom is ingeslagen. Alsof het een gebouw was zoals je in de Derde Wereld plotseling ziet instorten. Het is zo plat als een pannenkoek geworden. Van elke verdieping is nog geen 30 centimeter puin over.’’