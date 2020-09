Eén dode en zeven gewonden door steekpartijen in Birmingham

,,We geloven dat de incidenten, die plaatsvonden tussen 12.30 uur en 02.20 uur, verband houden met elkaar en we doen er alles aan om de verantwoordelijke te vinden", aldus de politie in een verklaring. Het dodelijk slachtoffer is een man, de twee zwaargewonden een man en een vrouw.



Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab laat weten geen informatie te hebben over een mogelijke terreurdaad. Hoofdinspecteur Steve Graham noemt de gebeurtenissen in de vroege ochtenduren tragisch, schokkend en begrijpelijkerwijs beangstigend. ,,U kunt er zeker van zijn dat we er alles aan doen om de verantwoordelijke te vinden en te proberen te begrijpen wat er precies is gebeurd.”



De politie werd rond half één ‘s nachts (lokale tijd) gebeld met de melding dat er iemand was neergestoken. Daarna werden ze gewaarschuwd dat er kort daarna andere soortgelijke incidenten plaatsvonden op verschillende locaties in het stadscentrum.