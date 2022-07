‘Een enorme klap’: Auto en caravan van Nederlands gezin gaan in België in vlammen op

De Nederlanders waren op weg naar hun vakantiebestemming in Frankrijk. Die reis kwam door het ongeval tot een abrupt einde. De chauffeur en vader van het gezin, afkomstig uit de regio Utrecht, zegt: ,,We reden op de rechterbaan met zo’n 90 kilometer per uur. Plots zag ik iets midden op de rijstrook liggen, maar het was te dichtbij om het nog te kunnen ontwijken. Ik ben eroverheen gedenderd wat een enorme klap gaf.’’ Het metalen onderdeel - een zogenaamde ‘twistlock’ van zo’n 20 kilo, waarmee containers worden vastgezet - lag op de rechterrijstrook in de richting van Gent. De auto en caravan schaarden en kwamen op de linker- en middenrijstrook terecht. De auto vloog vrijwel meteen in brand door weglekkende olie en brandstof. Het gezin kon uit het voertuig komen, voordat het net als de caravan in één grote vuurbal veranderde.

Binnen seconden uit auto

,,Hoe we het gedaan hebben weet ik niet, maar binnen enkele seconden zijn we uit de auto gesprongen’’, vervolgt de vader. ,,Nog geen 30 seconden later stond de hele auto en caravan in lichterlaaie. Al onze spullen, inclusief identiteitskaarten en andere papieren is in rook op gegaan. Mijn dochter staat hier zelfs op haar kousen want ze had haar schoenen uit gedaan.”



Een tweede auto, voorzien van Noors nummerbord, reed ook over het obstakel heen en raakte daarbij eveneens zwaar beschadigd. Zij het met minder ernstige gevolgen. Door het ongeval waren tijdelijk drie rijstroken versperd. Het verkeer kon passeren via de invoegstrook. Vanaf Waasmunster ontstond een file met een lengte van zo’n acht kilometer file. Door de brand raakte ook het wegdek beschadigd, deze schade zal later hersteld worden.