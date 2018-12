Eén jongetje weet nog niet dat hij zo voor 300 miljoen mensen zingt

Het is een prachtige Engelse traditie, maar als je koorknaap bent in het wereldberoemde koor van King’s College in Cambridge gieren de zenuwen je op dit moment door het lijf.

Want pas vlak voordat het koor om twee minuten over vier Nederlandse tijd live gaat voor miljoenen luisteraars met het traditionele ‘Once in Royal David’s City’ (Nederlandse tekst: In de stad van koning David) wordt één jongen aangewezen die solo het eerste couplet moet zingen. Een aantal is hiervoor eerder geselecteerd maar wie de eer ten deel valt, wordt pas vlak voor het moment suprême bekendgemaakt.

Het onbekende zangertje moet stalen zenuwen en een stabiele stem hebben want qua bereik steekt hij menig popster naar de kroon. Er luisteren elk jaar naar schatting ruim 300 miljoen mensen omdat het optreden wordt uitgezonden door de BBC World Service. Daarnaast wordt dit traditionele kerstconcert ook nog eens overgenomen door tientallen zenders in de Verenigde Staten, Australië, Afrika en Azië, dus het is aannemelijk dat er een half miljard luisteraars zijn.

Traditie

Het concert in Cambridge heeft in ieder geval een prachtige traditie. Het eerste concert werd precies honderd jaar geleden gegeven, toen de Eerste Wereldoorlog net was afgelopen. Het idee kwam van een jonge Anglicaanse priester die terugkwam van het slagveld en naar een gepaste manier zocht om zijn gevallen kameraden te herdenken.

Dit jaar is het concert behalve dat jubileum ook bijzonder omdat de vaste dirigent, Stephen Cleobury, na 36 jaar afzwaait. Over het traditionele begin zegt hij: ,,We zorgen voor iets waarmee mensen zich op verschillende manieren verbonden kunnen voelen. Het doet mensen terugdenken aan heun jeugd en biedt een vorm van troost.’’ Wie Cleobury zal opvolgen is niet bekend, wel dat er nog honderden jaren kerstliederen gezongen zullen worden vanuit King’s College, brexit of geen brexit.