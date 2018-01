Een Kennedy dient Trump straks van repliek

Donald Trump mag dan misschien dromen van zijn eigen politieke dynastie met dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner als toekomstige leiders, vanavond krijgt hij te stellen met een nog veel beroemde naam uit de Amerikaanse politiek. Nadat de president heeft gesproken in de State of the Union, de jaarlijkse troonrede voor het Amerikaanse Congres, komt het antwoord van de Democraten van een telg uit misschien wel het allerbekendste politieke geslacht in het land. Joe Kennedy III, de kleinzoon van Robert Kennedy en achterneef van president John F. Kennedy – beiden werden vermoord – spreekt de natie toe na president Donald Trump.

Ondanks zijn beroemde naam heeft de roodharige zoon van voormalig afgevaardigde Joe Kennedy II van Massachusetts zich altijd op de achtergrond gehouden. Hij studeerde aan de elite-universiteiten Stanford en Harvard maar werkte als vrijwilliger in de Dominicaanse Republiek voor het Amerikaanse Peace Corps. Daarna ging hij de politiek in met als rode draad gelijke economische en sociale kansen voor minder bedeelden. Kennedy zal antwoorden vanuit een middelbare school in Fall River, in de buurt van Boston.

Het optreden van de jonge Kennedy is duidelijk bedoeld om iets te kapen van wat eigenlijk een glorieus en presidentieel moment moet worden van Donald Trump met diens eerste State of the Union. Het moment van spreken door een Kennedy is ook beladen want het is de vijftigste verjaardag van de moord op zijn opa, Robert Kennedy. De 37-jarige Kennedy is door de Democratische Partij uitgekozen omdat hij “een onvermoeibaar vechter is voor de rechten van de Amerikaanse arbeiders”, aldus de Democratische topvrouw Nancy Pelosi. Bedoeling is hem af te zetten tegen Trump die altijd veel zegt te doen voor Amerikaanse arbeiders.

Zwalkend

Volledig scherm Robert Kennedy in 1963 bij de begrafenis van zijn broer John. Rechts senator Ted Kennedy. © EPA

De keuze voor Kennedy is ook in een ander opzicht opmerkelijk. Hij behoort tot een opkomende lichting dertigers in een partij die door zeventigers wordt gerund. Sinds de nederlaag van Hillary Clinton bij de presidentsverkiezingen is de partij nog steeds aangeslagen en zwalkend.

Het antwoord op de rede van de president is doorgaans een formaliteit maar de keuze voor een Kennedy zal door het Witte Huis niet worden gewaardeerd. Evenmin als de speciale gast van tv-presentator Jimmy Kimmel vanavond in diens show: Stormy Daniels, de prostituee met wie Trump in 2006 een verhouding zou hebben gehad.