'Een lang suizend geluid en toen de klap'

Wouters woont met haar gezin in een buitenwijk van Damascus. Ze runt een chocoladefabriek en sinds kort haar eigen café ‘Nicole’s’ in het centrum van de Syrische hoofdstad. ,,De dreiging van een Amerikaanse aanval was er al een paar dagen. We dachten: er gebeurt toch niks, het zijn loze kreten, net als bij Obama.’’



Maar het is vannacht wel gebeurd. Toch is van paniek onder de bevolking geen sprake. ,,Het zijn nu natuurlijk andere wapens, wat zwaarder. Dat krijgt iedereen mee. We zijn er vrij rustig onder gebleven. Het klinkt misschien gek, maar we zijn er inmiddels aan gewend na zeven jaar oorlog.’’



De precisie-aanvallen van de Amerikanen, Britten en Fransen zijn volgens haar man Annas vergelijkbaar met dat wat de Israëli’s vaker doen in Syrië. ,,Het is een stomme actie’’, zegt Annas. ,,De OPCW (organisatie voor het verbod op chemische wapens, red.) stond op het punt om daar onderzoek te doen. Waarom nu, waarom die haast? Dit is een ideologische oorlog tussen oost en west.’’