Een ongeloofwaardige leider of een frisse wind? 'Coolste premier ter wereld' ligt wéér onder vuur

Bom van 500 kilo uit Tweede Wereldoor­log onschade­lijk gemaakt in Berlijn

In Berlijn zijn de Duitse autoriteiten er in de nacht van donderdag op vrijdag in geslaagd om een bom van 500 kilo uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk te maken. Het explosief werd donderdagochtend ontdekt op een bouwterrein in de wijk Friedrichshain, in het oosten van de stad. Zo’n 12.000 inwoners in een straal van 500 meter rondom de vindplaats moesten tijdelijk worden geëvacueerd.

7:30