Een paranoïde, zieke man met een kort lontje: dit is de schutter (21) die in VS een bloedbad aanrichtte

Container­schip van 400 meter blokkeert het Suezkanaal in Egypte

6:19 Het Suezkanaal in Egypte is geblokkeerd door een groot containerschip dat is gestrand toen het een draaimanoeuver uitvoerde in het kanaal. Dat melden internationale media waaronder The Guardian. Door het incident loopt het scheepvaartverkeer in het belangrijke kanaal vertraging op.