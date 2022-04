Eén school, 103 hersentumoren: medisch mysterie veroorzaakt opschudding in VS

Uiteindelijk deelde hij zijn bevindingen op Facebook en kreeg hij berichten van zieken die ofwel naar die school waren geweest of daar werkten. Zo verzamelde Lupiano 103 gevallen in zes weken tijd. De overgrote meerderheid van hen studeerde af tussen 1975 en 2000. Al was er ook iemand die in 2014 was afgestudeerd.



,,Dit is een belangrijke ontdekking”, zei Sumul Raval, een neuroloog uit New Jersey die gespecialiseerd is in hersentumoren. ,,Normaal is er op een middelbare school geen sprake van straling. Tenzij er iets aan de hand is in het gebied waar we niets vanaf weten”, stelde Raval. Hij riep op om de hele zaak onmiddellijk te onderzoeken.