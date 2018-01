Een van de oudste gorilla's ter wereld overleden

In het wild worden gorilla's gemiddeld maximaal 40 jaar oud en in gevangenschap 50. Voor zover bekend leven er nog maar twee gorilla's van dezelfde leeftijd als Vila, beide vrouwtjes. Deze gorilla's verblijven in dierentuinen in het Amerikaanse Arkansas en Berlijn.



Vila is in het bijzijn van haar groep gestorven, laat de San Diego Zoo weten. Ze is daar het hoofd geweest van vijf generaties gorillagroepen. Ondanks dat ze een aantal gezondheidskwaaltjes had, kwam haar dood voor de dierenverzorgers toch als een verrassing.