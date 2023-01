Een van de rijkste mensen ter wereld beschuldigd van ‘grootste oplichting in bedrijfsgeschiedenis’

UPDATE FBI doorzoekt woning Biden: nog meer geheime documenten gevonden

In de woning van de Amerikaanse president Joe Biden zijn nog meer geheime papieren aangetroffen. Het gaat om zes documenten uit de periode waarin Biden vicepresident was onder Barack Obama en uit zijn tijd in de Senaat, meldt de advocaat van het staatshoofd van de VS. De stukken werden vrijdag aangetroffen door onderzoekers van de FBI die zijn woning doorzochten.

22 januari