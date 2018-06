Eenzame dood: Duitse politie vindt rottend lijk van 200 kilo in woning

Woensdagavond troffen agenten in een woning in het stadsdeel Neukölln in Berlijn een lijk van 200 kilo aan in vergevorderde staat van ontbinding. Een lijkschouwer probeerde uit te zoeken of de man een natuurlijke dood was gestorven of dat er wellicht opzet in het spel was, maar dat was gezien de staat waarin het lichaam verkeerde niet mogelijk. Het levenloze lichaam had er minstens zes weken zo gelegen, stelde de brandweer vast.