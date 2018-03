Eerbetoon voor Franse politieheld: Ook Nederlandse collega's tonen respect

Nationaal eerbetoon

Na een herdenkingsmis, zondag in Trèbes, is er vandaag in Parijs een nationaal eerbetoon voor Beltrame in aanwezigheid van de Franse president Emmanuel Macron, zijn voorgangers Hollande en Sarkozy en zo'n 200 collega-gendarmes.

Op alle Franse politiebureau's en overheidsgebouwen hangt de vlag ook halfstok. Op veel plaatsen waaronder in het Franse parlement, is of wordt tevens een minuut stilte in acht genomen. Franse diplomatieke vertegenwoordigingen in den vreemde eren Arnaud Beltrame eveneens, zo blijkt uit berichten op Twitter.

Keel overgesneden

Arnaud Beltrame bezweek zaterdag aan de verwondingen die hij een dag eerder had opgelopen in een supermarkt in Trèbes. Hij nam vrijwillig de plek in van de laatste gijzelaar van Redouane Lakdim (26), een jihadist die een aantal klanten in de Super U had gegijzeld. Door zijn mobieltje stiekem aan te laten staan, konden politiecollega's buiten de winkel meeluisteren wat er binnen gebeurde. Toen ze binnen schoten hoorden, bestormde de speciale interventie-eenheid de zaak.



Ze schoten de gijzelnemer dood en troffen hun collega zwaargewond aan op de grond. Autopsie wees uit dat hij stierf doordat Lakdim hem de keel had overgesneden. Daarbij waren de luchtpijp en het strottenhoofd fataal beschadigd. Arnaud had ook enkele kogelwonden maar die werden hem niet fataal. Arnaud was tot zijn dood derde in rang van de gendarmerie nationale (militaire politie) in het departement Aude maar werd postuum bevorderd tot kolonel. Hij kreeg postuum ook de hoogste onderscheiding: commandeur in het Légion d'Honneur. Beltrame werd eerder al onderscheiden als Ridder in dat Erelegioen.