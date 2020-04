Het contrast kan bijna niet groter. Begin dit jaar smeekte een haast radeloze burgemeester de toeristen nog om weg te blijven, nu dreigt er een diepe economische recessie voor het Oostenrijkse Hallstatt. Het schilderachtige bergdorpje is van het ene extreme in het andere terechtgekomen. ,,Dit treft veel gezinnen die zwaar afhankelijk zijn van het toerisme.”

Het Oostenrijkse Hallstatt is werelderfgoed en beroemd vanwege haar betoverende landschap en pastelkleurige huizen op de oevers van een schitterend meer. Het idyllische en piepkleine Alpendorpje met negenhonderd inwoners staat al enkele jaren op de kaart van het massatoerisme.

Voor de inwoners was die enorme belangstelling meer een vloek dan een zegen. Ze vreesden dat een hoop van de originele pracht verloren zou gaan als gevolg van het toerisme. De burgemeester wilde het het aantal toeristen dan ook met minstens een derde verminderen. ,,Blijf alsjeblieft weg”, smeekte hij in januari nog.

Volledig scherm © REUTERS

Kaal en verlaten

En weg bleven ze: Hallstatt veranderde na de uitbraak van het coronavirus in een spookdorp. De nauwe straatjes en de terrassen aan het kristalblauwe water ogen nu kaal en verlaten. Burgemeester Alexander Scheutz wilde het toerisme verminderen, maar niet zo extreem als nu het geval is. Volgens hem is negentig procent van de banen in Hallstatt afhankelijk van het toerisme. ,,We weten dat veel inwoners momenteel werkloos zijn of weinig werk hebben. Dit treft veel gezinnen die erg van het toerisme leven”, zegt Scheutz tegen lokale media.

De inwoners van Hallstatt moeten nog wennen aan de nieuwe situatie. ,,Dit prachtige dorp is nu weer van de lokale bevolking”, zegt een hen tegen een lokale tv-zender. ,,Toch missen we de toeristen wel.” Een ander zegt van ‘het ene extreme in het andere te zijn beland’. ,,We moeten een middenweg vinden. Deze crisis geeft ons de tijd om na te denken over het toerisme. Om zo te bereiken wat we hier altijd al wilden, en dat is kwaliteitstoerisme in Hallstatt.”

Volledig scherm © REUTERS

Frozen

Van kwaliteitstoerisme was al lange tijd geen sprake meer. Hallstatt veranderde langzaam maar zeker in een attractiepark, zeker nadat het dorp werd genoemd als de belangrijkste inspiratiebron voor de fictieve stad Arandelle in Frozen, de succesvolste Disneyfilm allertijden. Fans trokken naar het dorp om er volop selfies te nemen, drones te laten opstijgen en te poseren voor trouwfoto’s.”

Door de coronacrisis niets meer van dat. De burgemeester weet bijna zeker dat Hallstatt nooit meer hetzelfde zal zijn. ,,We moeten nu teruggaan naar onze roots, misschien kan dat een kans zijn. We zijn de laatste tijd erg duur geweest.” Volgens wethouder Josef Scheutz kan de serene rust die nu in het dorpje heerst zeker drie jaar aanhouden.

Saillant detail: tot nu toe is niemand in Hallstatt besmet met het coronavirus, tot verbazing van de burgemeester. ,,Mensen hebben altijd geloofd dat Hallstatt de hotspot is van Aziatische toeristen. Er zou dus wel iemand besmet móeten zijn.”