Eerste 25 van de honderd kwetsbare Griekse vluchtelingen in Nederland aangekomen

Bommenma­ker van aanslag op Bali opgepakt

13 december Een van de breinen achter de dodelijke aanslag op Bali in 2002 is in Indonesië opgepakt. Zulkarnaen was de militaire leider van terreurorganisatie Jemaah Islamiyah. Hij wordt ervan verdacht de bommen te hebben gemaakt, die destijds het toeristisch centrum in het hart raakten.