Eerste arrestatie in Duits mondkapjesschandaal met politici en lobbyisten

In het onderzoek naar dubieuze deals met Duitse politici bij de levering van mondkapjes is een eerste verdachte gearresteerd. Het gaat om een investeerder en lobbyist uit de omgeving van München. Hij zou een van corruptie en belastingontduiking verdacht federaal parlementslid (CSU) omgekocht hebben, melden Duitse media.

De 53-jarige Thomas Limberger zou een van de sleutelfiguren in het zogenoemde mondkapjesschandaal zijn. Hij werd donderdagmorgen gearresteerd op basis van een ‘dringende verdenking’ tegen hem en de vrees dat hij zou verdwijnen naar het buitenland. De oud-manager heeft firma's in het Caribisch gebied en op de Britse Kanaaleilanden, meldt de Augsburger Allgemeine.

Lees ook Mondkapjesschandaal in Duits parlement aan vooravond van ‘superverkiezingsjaar’

Volgens de ZDF gaat het om brievenbusfirma's in onder andere Saint Vincent en de Grenadines in de Caribische Zee, niet zo ver van Barbados. Een financiële firma genaamd Pluto Fund Ltd., gevestigd in de hoofdstad Kingstown, noemt Limberger als directeur in haar communicatie met investeerders. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat geprobeerd werd de betaling aan het parlementslid te verhullen, aldus de publieke televisieomroep.

Het Openbaar Ministerie in München kwam de firma op het spoor via documenten die eind februari in beslag werden genomen tijdens huiszoekingen in dertien ‘objecten’- kantoren, appartementen en auto's - in Duitsland en Liechtenstein. Bij een bank in het vorstendom en belastingparadijs, dat lange tijd een bankgeheim hanteerde, werd na een tip informatie gevonden over een rekening op naam van het bedrijf op het Caribische eiland.

5 tot 6 miljoen euro

De huiszoekingen vonden plaats in het corruptie-onderzoek tegen Georg Nüßlein. De inmiddels opgestapte CSU-volksvertegenwoordiger zou 660.000 euro provisie hebben ontvangen voor zijn lobbywerk voor een mondkapjesleverancier uit de omgeving van Frankfurt, in het voorjaar van 2020. Dat lobbyen deed hij bij de federale ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken in Berlijn alsook bij het gezondheidsministerie in de deelstaat Beieren waar de oud-politicus woont. Eerstgenoemd ministerie wordt geleid door minister Jens Spahn van de CDU, het tweede door ‘partijvriend’ Horst Seehofer en het derde ook door iemand van de CSU.

De arrestatie van Limberger betekent volgens de Augsburger Allgemeine dat de verdenkingen tegen Nüßlein en diens partijgenoot Alfred Sauter inmiddels meer zijn dan slechts een ‘eerste vermoeden'. Sauter stapte maandag uit de CSU-fractie in het deelstaatparlement van Beieren. De voormalige deelstaatminister van Justitie komt uit dezelfde stad als Nüßlein. Ze zouden met drie zakenpartners hebben bemiddeld voor dezelfde mondkapjesleverancier en in totaal 5 tot 6 miljoen euro aan provisie hebben opgestreken. Het geld moesten ze daarna onder elkaar verdelen.

Volgens de Süddeutsche Zeitung ging 1,2 miljoen euro via een firma in het Caribisch gebied en een bank in Liechtenstein naar een bedrijf dat eigendom is van Sauters kinderen. 660.000 euro ging naar een bedrijf van Nüßlein. Nog eens 540.000 euro zou ook naar hem gaan maar de bank in Liechtenstein maakte het bedrag uit argwaan niet meer over.

Volgens het OM in München zijn er ‘omvangrijke activa-beveiligende maatregelen’ getroffen oftewel beslaglegging op bankrekeningen en/of bezittingen. De maatregelen hebben volgens de Augsburger Allgemeine ook gevolgen voor een schenking van 470.000 euro door Sauter aan een stichting in zijn woonplaats Günzburg.