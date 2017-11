Eerste beelden van aanslag NY

VideoBij een terreurdaad in New York zijn acht doden gevallen en vijftien gewonden. Dat heeft burgemeester Bill De Blasio bekendgemaakt. Een pick-up truck reed in op aanwezigen op een fiets- en voetpad en ramde daarna een schoolbus. De bestuurder van de wagen is aangehouden.

Het schietincident vond vanmiddag plaatselijke tijd plaats in Lower Manhattan bij Hudson Street en Chambers Street. In eerste berichten was sprake van een automobilist die vanuit zijn voertuig op voorbijgangers schoot. Zes mensen waren op slag dood, twee overleden later aan hun verwondingen.

De auto was voorzien van logo's van Home Depot, een Amerikaanse doe-het-zelf keten. De dader is vervoerd naar een ziekenhuis, welk ziekenhuis wil men niet zeggen. Ook over het filiaal waar de wagen gehuurd zou zijn, is nog niets bekend.

De dader is volgens de politie 29 jaar oud. Amerikaanse media melden over hem dat hij Sayfullo Saipov heet, oorspronkelijk uit Oezbekistan komt en een rijbewijs had uit Tampa (Florida). Hij woonde echter in Paterson, New Jersey. Sinds zijn aankomst in de VS werkte hij als chauffeur van vrachtwagens en Uber. Hij had een 'green card', een officiële verblijfsvergunning.

,,Een voertuig reed in op voetgangers en fietsers en kwam daarna tot stilstand tegen een schoolbus. De bestuurder stapte daarna uit en toonde wapens, die achteraf geen vuurwapens bleken. Agenten schoten de man neer", aldus een verklaring van de politie. Volgens ooggetuigen riep de man Allahu Akbar (Allah is groot). Hij zou zeker vijf mensen hebben geschept op het voet- en fietspad.



De wapens die op de plaats van de aanslag werden gevonden bleken een luchtdruk- en een paintball-pistool.

Later op de avond onderzocht de politie een busje met nummerplaten uit Florida op de parkeerplaats van een Home Depot-vestiging in de plaats Passaic in New Jersey. Bij die vestiging zou de dader een uur voordat hij op fietsers en voetgangers inreed de pick-up truck hebben gehuurd waarmee hij de aanslag pleegde.

Nationaliteiten slachtoffers

Onder de acht doden van de aanslag is een Belgische vrouw. Dat meldt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. ,,Het gaat om een vrouw uit de omgeving van Roeselare die op citytrip was met haar zus en moeder", zegt Reynders over de overleden Belgische. ,,We stellen alles in het werk om hen bij te staan." Onder de gewonden zijn drie Belgen: een vader, moeder en zoon van één gezin. De drie worden geopereerd.

Onder de doden zijn ook vijf Argentijnen.

Terreurdaad

De autoriteiten beschouwen deze aanval als een terreurdaad. President Donald Trump noemt de aanslag het werk van ,,een hele zieke en geestelijk gestoorde persoon" Burgemeester Bill de Blasio spreekt van ,,een laffe terroristische daad en een pijnlijke dag voor de stad."



Gouverneur Andrew Cuomo van New York riep de inwoners op niet in angst te gaan leven. ,,Leef je leven, laat terroristen jullie niet veranderen." Trump twitterde daarnaast nog: ,,We mogen ISIS niet toestaan naar ons land toe te komen of terug te keren, nadat we ze in het Midden-Oosten en elders hebben verslaan. Genoeg!"

Er zou een briefje zijn gevonden waarin de man trouw zweert aan IS. Trump wil naar aanleiding van de aanslag nog strengere screening van immigranten, al valt Oezbekistan niet onder de landen waarvan inwoners momenteel al extra worden gescreend.

