Eerste deel ingestorte brug Genua ontmanteld, hele klus gaat minstens vijf maanden duren

Ophef in Duitsland over voorstel om Engels op basis­school te vervangen door Turks

23:04 Heftige debatten over de grens: moeten Duitse basisschoolleerlingen in de toekomst Turkse, Russische of Poolse in plaats van Engelse les krijgen? De voorzitter van de integratie-adviesraad van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen vindt dat een goed idee. Politici reageren afwijzend.