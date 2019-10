Eerste doden na Turkse bombardementen op vier grensplaatsen in Noordoost-Syrië

Getuige in Nigeriaans executie­pro­ces noemt namen Shell-medewer­kers

17:42 Shell heeft niet alleen getuigen omgekocht in de zaak rond de executie van negen Nigerianen in 1995, maar ook met verdachten gesproken over beïnvloeding van het proces. Dat stelde de Nigeriaanse advocaat Ledum Mitee vandaag bij de rechtbank in Den Haag. ,,Als wij onze campagne (tegen oliewinning, red.) staakten, zou Shell zich in ons voordeel met de zaak bemoeien.”