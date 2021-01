Eerste federale executie van vrouw in VS in 70 jaar gaat op allerlaatste moment niet door

Montgomery, die in 2004 is veroordeeld voor het wurgen van een zwangere vrouw in de staat Missouri, zou dinsdagavond een dodelijke injectie moeten krijgen in de federale gevangenis in Terre Haute, Indiana. Een rechter in die staat oordeelde echter dat er reden is om aan te nemen dat Montgomery niet in staat is te begrijpen waarom ze ter dood wordt gebracht.

Het is niet de eerste keer dat de executie van Montgomery wordt uitgesteld. De moordenares zou al op 8 december ter dood worden gebracht. Haar advocaten hadden toen om uitstel gevraagd, nadat ze besmet waren geraakt met het coronavirus toen ze terugvlogen na een bezoek aan Montgomery in de federale gevangenis in Terre Haute en vroegen om meer tijd voor en gratieverzoek. Justitie verschoof de executie vervolgens naar 12 januari, maar de rechter wil dat opnieuw een nieuwe zitting wordt gehouden om te kijken of de executie door kan gaan.

De advocaat van Montgomery reageerde daar positief op. ,,Mevrouw Montgomery is mentaal aan het aftakelen en we willen aantonen dat ze niet toerekeningsvatbaar is”, aldus jurist Kelley Henry. Eerder vroeg de advocaat aan president Trump om de doodstraf van haar cliënt om te zetten in levenslang, zonder mogelijkheid op voorwaardelijke vrijlating. De kans daarop is klein, want Trump is fervent voorstander van de doodstraf.

Zwangere vrouw

De 52-jarige Montgomery is ter dood veroordeeld voor de moord op de destijds 23-jarige Bobbie Jo Stinnett in Skidmore in Missouri in december 2004. Ze gebruikte een touw om Stinnett, die acht maanden zwanger was, te wurgen. Daarna haalde ze de baby uit de buik met een keukenmes. Het kind overleefde dat. Montgomery nam het kindje mee en probeerde het voor te doen alsof het haar eigen baby was, zeggen de aanklagers. De advocaten van Montgomery zeggen dat hun cliënt is geboren met hersenschade en in haar jeugd het slachtoffer was van ernstig seksueel misbruik.

De laatste executies van vrouwen door de federale autoriteiten, vonden volgens Amerikaanse media plaats in 1953. Toen werd Ethel Rosenberg ter dood gebracht voor spionage en kreeg Bonnie Brown Heady de gaskamer voor ontvoering en moord.