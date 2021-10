Eerste grote klimaatmars na 1,5 jaar: zo'n 50.000 betogers eisen harde actie

VIDEOZo'n 50.000 betogers trokken vanmiddag door Brussel tijdens een nieuwe klimaatmars. Door corona was het anderhalf jaar geleden dat zo'n grootschalige demonstratie voor het laatst kon worden gehouden. De organisatie - de Klimaatcoalitie - heeft het zelf over 70.000 deelnemers.

Doel van de mars was volgens vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie Zanna Vanrenterghem het bereiken van ‘een serieus actieplan’. Daarnaast is er meteen een nieuwe mars aangekondigd op vrijdag 22 oktober, volgens de initiatiefnemers komen de spijbelacties ook terug.

,,De boodschap is simpel: wij vragen ambitieuze en solidaire maatregelen”, legt Zanna Vanrenterghem van de Klimaatcoalitie uit. Deze coalitie bestaat uit onder meer milieubewegingen, vakbonden en jeugdorganisaties.

De organisatoren wijzen op het extreme weer - overstromingen, bosbranden, hittegolven - dat zowel in België als in de rest van de wereld al vele slachtoffers heeft gemaakt en kostbare natuur heeft verwoest. ,,Er is doortastend beleid nodig om de gevolgen maximaal te beperken, te beginnen bij de meest kwetsbaren", zeggen ze. ,,Bovendien heeft het nieuwe IPCC-rapport deze zomer een ongekend signaal gegeven om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en het Belgische klimaatbeleid van koers te doen veranderen."

Ramptoeristen

,,We vinden het niet meer kunnen dat de regeringen als ramptoeristen staan toe te kijken, terwijl ze echt de handen uit de mouwen moeten gaan steken”, aldus Vanrenterghem. Het doel van de mars is volgens de vicevoorzitter ‘een serieus actieplan’. ,,We willen en masse huizen geïsoleerd zien, veel meer hernieuwbare energie en veel beter openbaar vervoer, maar het plan moet vooral eerlijk zijn”, klinkt het. Volgens Vanrenterghem moeten de grootste vervuilers dan ook het meest betalen. Verder beklaagt ze de hoge energieprijzen.

,,De klimaatacties van de voorbije jaren hebben de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda geplaatst. Nu breekt de tijd aan voor politici om hun beloftes om te zetten in concrete actie", aldus Vanrenterghem. Bovendien heeft de coronacrisis volgens de organisatoren aangetoond dat een transformatie mogelijk en noodzakelijk is.

Volledig scherm Klimaatmarkt Brussel. © Dieter Nijs

De mars was aan de vooravond van de klimaattop van de Verenigde Naties die van 31 oktober tot 12 november plaatsvindt in Glasgow. Bedoeling van de top is de inspanningen te vergroten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Dat is nog mogelijk, maar dan moeten we nu handelen, aldus de Klimaatcoalitie.

Vanmiddag eindigde de demonstratie met toespraken van onder meer vertegenwoordigers van de Klimaatcoalitie, slachtoffers van de overstromingen in België en vrouwen van Sarayaku in Ecuador.

,,We zijn terug en we laten niet los,” zei Nicolas Van Nuffel van de Klimaatcoalitie. ,,We zijn dat verschuldigd aan de slachtoffers van de rampen van deze zomer, aan de nabestaanden en de overlevenden van die rampen, en aan onze kinderen.”

Als laatste sprak de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg de aanwezigen per video toe. ,,Ik ben zo dankbaar voor iedereen die is komen opdagen. Dit is wat democratie inhoudt. En we zijn samen solidair met de mensen en de regio’s die het hardst getroffen zijn door de klimaatcrisis”, zei ze. ,,Als we samenwerken kunnen we alles bereiken.”

Volledig scherm Klimaatmarkt Brussel. © Dieter Nijs

Volledig scherm Klimaatmars Brussel. © Dieter Nijs

Volledig scherm Klimaatmars Brussel. © Dieter Nijs

Volledig scherm Klimaatmars Brussel. © Dieter Nijs

Volledig scherm Klimaatmars Brussel. © Dieter Nijs

Volledig scherm Klimaatmars Brussel. © Dieter Nijs

