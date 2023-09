Eerste menselijke embryo gekweekt zonder sperma of eicellen

Het embryomodel, ontwikkeld door wetenschappers van de Weizmann Institute of Science in Israël, is het eerste ‘complete’ embryo dat alle belangrijke structuren in de eerste twee weken na de bevruchting nabootst. De vrucht produceerde zelfs hormonen die een positieve zwangerschapstest veroorzaakten. ,,Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe een menselijk embryo er op dag veertien uitziet en dat is niet eerder gelukt”, vertelt professor Jacob Hanna.