Eerste slachtoffers aanslagen Sri Lanka krijgen gezicht: populaire tv-kok en dochter overleden in hotel

Het eiland werd vandaag opgeschrikt door een serie aanslagen in drie kerken en vier luxehotels. Inmiddels zijn tenminste 215 doden geteld, waarvan 35 buitenlandse toeristen. 450 mensen liggen in het ziekenhuis.

Onder de dodelijke slachtoffers is de bekende Sri Lankaanse tv-kok Shantha Mayadunne. Ze zat net samen met haar familie aan de paasdis in het luxueuze Shangri-La hotel in hoofdstad Colombo toen de hel losbarstte. Even voor de explosie had ze nog een prachtige foto van het gezamenlijk paasontbijt op Facebook gepost.