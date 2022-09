Eerste slachtoffers van steekpartijen Canada bekend: Gescheiden moeder laat twee dochters achter

De politie heeft laten weten dat sommige slachtoffers een gericht doelwit leken bij de aanvallen, terwijl anderen willekeurig gekozen zouden zijn. Een van de slachtoffers is de 77-jarige Wes Peterson, meldt de Canadese nieuwszender APTN. De weduwnaar werd in zijn woning in Weldon neergestoken, terwijl zijn volwassen kleinzoon zich op dat moment in de kelder bevond. Ook de gescheiden moeder Lana Head en haar vriend overleefden de aanval niet, bevestigt de ex van Head aan APTN. Head laat twee dochters achter. De aanvallen vonden plaats op 13 locaties in James Smith Cree Nation en Weldon, aldus Rhonda Blackmore van de plaatselijke politie.