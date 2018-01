Eerste steenrijke Saudi's vrijgelaten uit hun 'cel' in het luxueuze Ritz Carlton

In ruil voor torenhoge schikkingen zijn de eerste verdachten in Saudische anti-corruptiecampagne weer op vrije voeten gesteld. Waleed al-Ibrahim, hoofd van het media-concern MBC, was een van de eersten die zijn ‘cel’ in het luxueuze hotel Ritz Carlton mocht verlaten. Daar zat hij samen met 200 andere prinsen, politici en steenrijke zakenmensen sinds november opgesloten in het kader van een anti-corruptiecampagne.

Het vermogen van de prins wordt geschat op zeker 15 miljard euro en zijn bedrijf bezit aandelen in Twitter, News Corporation en Citibank. Al-Waleed bin Talals vrijlating volgt enkele uren nadat de prins in een exclusief interview met Reuters zei te verwachten dat hij binnenkort vrijgelaten zou worden.

Journalisten spraken met hem in zijn suite het Ritz-Carlton hotel in Riyad waar hij sinds twee maanden moest verblijven. ,,Er zijn geen aanklachten. Er zijn slechts enkele onenigheden tussen mij en de overheid'', zegt hij. Ook wilde de miljardair benadrukken dat hij goed werd behandeld tijdens zijn gevangenschap.

Voorwaarden

,,Hij is thuis aangekomen", verklaarde een familielid vanmiddag tegenover een correspondent van het Britse persbureau. De voorwaarden waaronder hij werd vrijgelaten, zijn volgens Reuters niet duidelijk omdat Saudische officials niet bereikbaar zijn voor commentaar. The Wall Street Journal berichtte eerder dat hij zichzelf voor 6 miljard dollar (5,05 miljard euro) zou kunnen vrijkopen.

Volledig scherm Kroonprins Mohammed bin Salman heeft de touwtjes in Saudi-Arabië stevig in handen. Hij profileert zich als hervormer die het land een nieuwe koers wil geven. Amnesty International waarschuwt voor teveel optimisme. Enkele dagen geleden werden in het land twee vooraanstaande activisten voor de mensenrechten veroordeeld. Zij kregen zware gevangenisstraffen. © AP

Arrestatiegolf

De arrestatiegolf die voor veel opschudding zorgde, gebeurde in opdracht van kroonprins Mohammed bin Salman. Volgens hem loopt het met de corruptie en zelfverrijking de spuigaten uit. Er zou minimaal honderd miljard euro zijn verduisterd over een periode van vele tientallen jaren. Dat enorme bedrag wil de kroonprins terugzien, onder meer met peperdure schikkingen. Volgens critici is de campagne een rookgordijn. Mohammed bin Salman zou er alleen maar op uit zijn om zijn concurrenten uit te schakelen en zijn macht over het land uit te breiden. Prins Alwaleed is lid van een andere machtige clan binnen het Saudische koningshuis.

Terwijl anderen hun koffers lieten pakken in het Ritz Carlton mocht prins Alwaleed bin Talal in zijn verblijf van de Saudische overheid zijn eerste interview geven na zijn arrestatie in november. Na een rondleiding door zijn enorme suite sprak de prins berichten tegen dat hij zou zijn gemarteld. ,,Dat zijn klinkklare leugens. Ik word goed behandeld’’, aldus Alwaleed. Hij sprak tegenover het persbureau Reuters de verwachting uit dat hij ook een dezer dagen zal worden vrijgelaten. Hij gaat ervan uit dat zijn naam wordt gezuiverd en dat zijn enorme zakenbelangen ‘intact zullen blijven’. ,,Ik ben onschuldig’’, aldus de prins. ,,Het gaat hier om een misverstand.’’ Hij sprak zijn steun uit voor de door de kroonprins in gang gezette hervormingen in Saudi-Arabië. Alwaleed was ook al jaren een pleitbezorger voor een van de veranderingen, opheffing van het verbod voor vrouwen om achter het stuur van een auto te zitten.

Volledig scherm De ''cel' van prins Alwaleed in het Ritz Carlton. Zijn suite beslaat vele kamers. © REUTERS

Op mijn gemak

,,Ik voel me hier op mijn gemak en ik heb niets te verbergen. Er zijn officieel geen aanklachten ingediend’’, aldus Alwaleed die zou zijn beschuldigd van witwassen, omkoping en afpersing. ,,Ik overleg alleen met de regering om tot een oplossing te komen. Ik denk dat we er binnen enkele dagen uit zijn. We hebben een nieuw leiderschap in Saudi-Arabië dat de puntjes op de i wil zetten. Dat heb ik geen enkele moeite mee.’’