Eerste twee gevallen van ebola in Congolese provincie Zuid-Kivu

,,Twee positieve testen van ebola in Zuid-Kivu zijn in de nacht van 15 augustus bevestigd”, deelde het gouverneurschap mee. Een van de slachtoffers (van 26 jaar oud) is overleden en een van haar kinderen die positief testte is nog in leven en wordt behandeld door de medische ploegen, zo staat in de mededeling.



,,Sinds gisteren zijn de ploegen van de nationale coördinatie ter versterking hier naartoe gekomen om efficiënt mee te werken aan de strijd tegen deze ziekte", zei de gouverneur van Zuid-Kivu, Théo Ngwabidje, tegen de lokale pers.



De ebola-epidemie die sinds augustus 2018 in het oosten van Congo woedt, werd lange tijd ingedijkt in de rurale streken van Noord-Kivu en Ituri. Wel werden twee gevallen geregistreerd in buurland Oeganda. De ziekte wordt via rechtstreeks en nauw menselijk contact overgedragen en heeft een hoog sterftecijfer.



,,Beni, Butembo, Goma, dat was nog binnen de perken te houden. Maar met de ziekte in Zuid-Kivu is het risico op verspreiding naar Kalemie (in de provincie Tananyika), Tanzania en Burundi enorm”, aldus een verontruste Congolese epidemioloog en universiteitsprofessor.